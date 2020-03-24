Eski eşini öldüren sanığın savunması: Kadın cinayetleri son bulsun

Mersin’de, eski eşi, öğretmen Kübra Aşkın’ı (37) sokak ortasında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan gemi mühendisi Davut Demir, davanın karar duruşmasındaki son savunmasında, “Kadın cinayetleri son bulsun. Çok pişmanım” dedi. Demir, müebbet ve bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çamlıbel Kız Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapan Aşkın, iki yıl önce boşandığı Demir tarafından, geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Demir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Demir hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçlarından ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Demir, 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın bugünkü karar duruşmasına, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İzleyici alınmayan duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunması sorulan Demir, “Birbirimizi çok seviyorduk. Böyle olsun istemezdim, pişmanım. Kadın cinayetleri durdurulsun, son bulsun” dedi.

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Mahkeme heyeti, Demir’i ‘kasten insan öldürme’ suçundan müebbet, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’ suçundan da 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Aşkın ailesinin avukatı Sevim Küçük, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini savunan Küçük, “Mahkemenin kasten öldürme suçundan verdiği karara itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.