Eski eşini öldürdü; ifadesinde, ‘Çocuklarımın velayeti annelerine verilince çok sinirlendim’ dedi

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, E.D. (37), boşandığı eşi Sultan Kaya’yı (31) bıçaklayarak öldürdü. E.D., polisteki ifadesinde, “Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim” dedi.
E.D., bu sabah, iki çocuğunun annesi Kaya’nın, Seferihisar Sanayi Sitesi’ndeki işyerinin önünde beklemeye başladı. Kaya, onu fark edince yanına gitti.
İkili arasında, çocukların velayet davası nedeniyle kavga çıktı. E. D., yanındaki bıçakla Kaya’ya saldırdı. Birçok bıçak darbesi alan Kaya, kanlar içinde yerde kalırken E.D. kaçtı.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kaya, Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Polis ekipleri, E.D.’yi yakalayıp gözaltına aldı. E.D., emniyetteki ilk ifadesinde çocukların velayetinin annelerine verilmesi nedeniyle kavga ettiklerini, bu duruma çok sinirlendiğini söyledi.