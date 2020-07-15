Eski eşini öldürdü; ifadesinde, ‘Çocuklarımın velayeti annelerine verilince çok sinirlendim’ dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya’yı ‘yanlış bir kararla da olsa’ müzeye “Biz çevirdik” diyerek, “Yine biz camiye döndürüyoruz. 1934’de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit” diye konuştu.