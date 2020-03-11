Eski eşini, mutlu olmasını hazmedemediği için öldürmüş

İzmir’in Tire ilçesinde, bir buçuk ay önce boşandığı Melek Dağyel’i (61) bıçaklayarak öldüren Ercüment A. (66), adliyeye sevk edildi. Ercüment A. ifadesinde, boşandıktan sonra kendisini mutsuz hissettiğini, eşinin mutluluğunu hazmedemediğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 13:30 sıralarında, Tahtakale Çarşısı’nda meydana geldi. Ercüment A., eski eşi Melek Dağyel’in giyim mağazasına gitti. Ercüment A., tartıştığı Dağyel’i boğazından bıçakla yaralayıp kaçtı.

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Çalışanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Melek Dağyel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Ercüment A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ercüment A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.