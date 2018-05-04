Eski eşine kızgın yağ ve satırla saldıran kadına 20 yıl hapis

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Adana’da telefonunu karıştırdığı için eski eşini satırla yaralayıp üzerine kızgın yağ döken kadına ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Yüreğir ilçesinde 40 yaşındaki Emine Sayar’ın ayrılmalarına karşın birlikte yaşadıkları eski eşi 42 yaşındaki Ayhan Akdemir’e kızgın yağ ve satırla saldırdığı öne sürülmüştü. Akdemir de kadını bıçaklamıştı. Sayar daha sonra tutuklanmıştı.

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Soruşturma sonunda kadına öldürmeye teşebbüs uçundan 20 yıla kadar hapis, Akdemir’e de yaralama suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Savcı mütalaasında kadına ceza, erkeğe ise meşru müdafaa gerekçesiyle beraat istemişti.

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‘Kızgın yağ üzerimize döküldü’

Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın son duruşması görüldü.

Emine Sayar, nafaka yüzünden tartıştıklarını iddia ederken eşinin kendisine bıçakla saldırdırdığını, kendisini iterek saçını çektiğini öne sürdü, kavga sırasında ocaktaki sıcak su ve kızgın yağın üzerilerine döküldüğünü söyledi.

Kadın, kendisini korumak için adama vurduğunu belirterek, “Ben de yaralandım, kavga sırasında satırla vurmuş olabilirim. Kendimi korumak istedim” dedi.

Ancak Sayar, olayın hemen ardından polise verdiği ifadesinde Akdemir’in kendisine ait telefonunu karıştırdığını, telefonu eşinin elinden aldığını, Akdemir’in daha sonra uyumaya gittiğini söylemişti.

Sayar, ocaktaki kızgın yağı eski eşinin üzerine döktüğünü, adamın kalkıp kendisine saldırınca da satırla karşılık verdiğini anlatmıştı.

‘Başkasıyla mesajlaşıyordu’

Ayhan Akdemir ise Sayar’la bir infaz koruma memuruyla mesajlaştığı için tartıştıklarını, nafaka iddiasının gerçek olmadığını söylemişti.

Mahkeme heyeti, Emine Sayar’ı ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezayı eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 20 yıla indirdi.