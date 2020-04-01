Eski eşi ve oğlunu, ‘Bana kalmayan mallar size de kalmasın’ diyerek öldürmüş

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Zeki Kızkapan’ın (49), boşandığı Neşe Orhan (43) ve oğlu Furkan Kızkapan’ı (18), eski eşinin üzerine yaptığı gayrimenkulleri geri vermemesi nedeniyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Kızkapan’ın ifadesinde, “Benim olan malları bana vermedi. ‘Bana kalmayan mallar size de kalmasın’ diyerek öldürdüm” dediği öğrenildi.

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Kuyucak’ın Çamdibi Mahallesi’de çiftçilik yapan Kızkapan, 27 Mart akşamı, beş yıl önce boşandığı Neşe Orhan’ın aynı mahalledeki evine gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kızkapan, önce Orhan’ı ardından da oğlu Furkan Kızkapan’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Otomobiliyle kaçan Kızkapan, kısa süre sonra polis tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan Kızkapan, sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anne ve oğlu ise Çamdi Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kızkapan, ifadesinde, geçmişte piyasaya borçlandığını, haciz gelme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca garimenkullerini Neşe Orhan’ın üzerine devrettiğini ve anlaşmalı boşandıklarını anlattı. Gayrimenkullerini geri vermesini isteyince Orhan’ın buna yanaşmadığını belirten Kızkapan, bu duruma çok öfkelendiğini söyledi.