Eski eşi ve iki kızını öldürdü: Teslim olmayınca vurularak etkisiz hale getirildi

Erzurum’da, iki kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Fotoğraf: DHA

Olay Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri üç kişinin tabanca ile vurulmuş halde yerde yattığnı gördü.

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Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan’nın (17) hayatını kaybettiği, Burçin Arslan’ın ise (24) yaralandığı tespit edildi.

Hastaneye kaldırılan Burçin Arslan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayayarak yolda yürümeye başladı. Zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vuralarak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastenesi’ne kaldırılan Raci Arslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hakkında 26 suç dosyası var

Babaları Raci Arslan’ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan iki oğlu ise ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup eve gittiklerinde babalarının elinde silahla evden çıkarken gördüklerini söyledi.

Arslan’ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.