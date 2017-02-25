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Eski emniyet müdürü Saygılı’ya duruşma sırasında verilen, Gülen’in ifadelerinin olduğu zarfa el konuldu

 

‘FETÖ’ davasında yargılanan eski emniyet müdürü Yakub Saygılı’ya duruşma sırasında avukatı tarafından verilmek istenen, içinde Fethullah Gülen’in ifadelerinin yer aldığı bir zarfa ‘örgütsel mesaj’ şüphesiyle el konuldu.

Fotoğraf: [email protected]

Saygılı, üstü kapatılan 25 Aralık yolsuzluk soruşturmasında ‘usülsüzlük’ yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor.

AA’nın haberine göre davanın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 1 Aralık 2016’da görülen duruşmasında Saygılı’nın avukatı, müvekkiline iletilmek üzere mahkemeye bir zarf sundu.

Avukatın ‘savunmaya ilişkin’ olduğunu söylediği zarfta, Gülen’in onursal başkanlığını yaptığı Rumi Forum’a ait bazı çıktılar ve çeşitli yazıların olduğu evrak bulundu. Mahkeme, sanığa vermediği zarfa yasaya dayanarak el koydu.

Mahkemenin ‘örgütsel mesaj’ taşıdığını değerlendirdiği ifadelerin içeriği araştırılacak.

İddianamede, davanın ‘iki numaralı’ firari sanığı Sinan Dursun’un Rumi Forum üyesi olduğu belirtilmişti.

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