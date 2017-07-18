Eski düzenleme geri getirildi: Hakimler ve savcılar yine ‘fişlenecek’

Müfettişlerin, hakim ve savcıların kişisel özelliklerini bilgi fişlerine yazarak dosyalayacağı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nde 2011 yılında kaldırılan, hakim ve savcılar hakkındaki hal kağıdı ve gizli fiş düzenlemesi geri getirildi.

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Yönetmelikte hal kağıdı, “Denetlenen hâkim ve savcıların denetim dönemi içerisindeki meslekî bilgi ve çalışmaları ile kişisel ve sosyal özelliklerinin değerlendirilmesine yönelik formu” diye tanımlanırken, müfettişlerin görevleri arasına hal kağıdı ve ‘3 numaralı fiş’ düzenlemek de eklendi.

Müfettişler, gerek duymaları halinde cumhuriyet başsavcılığı, mahkemeler ve hâkimliklerde çalışan yazı işleri müdürleri ve diğer personel hakkında gizli rapor doldurabilecek. Ayrıca personelin gizli ifadesini de alabilecek.

Hakim ve savcılar hakkında düzenlenecek ve kimliği, kişisel ve sosyal özellikleri, mesleki bilgi ve çalışması gibi bilgilerin yer aldığı ‘3 numaralı fiş’in sonuç ve kanaat bölümünde, ‘pekiyi’, ‘iyi’ ‘orta’ ve ‘zayıf’ sistemine göre değerlendirme yapılacağı belirtildi.