Eski DSÖ şefi: Çin paylaşımda gecikti; ‘corona’ aralık başında yayılmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) eski genel direktörü Gro Harlem Brundtland, Covid-19 ilk ortaya çıktığında Çin’in örgüte geç bilgi verdiğini belirterek, “Covid-19, Çin’den dünyanın birçok bölgesine muhtemelen aralık ve ocak başında yayıldı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Norveç’in ilk kadın başbakanı Brundtland 1998-2003’te DSÖ genel direktörlüğünü yürütmüştü.

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Bir Birleşmiş Milletler (BM) etkinliğinde konuşan Brundtland, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınının Çin’de kendi döneminde ortaya çıktığını anımsatarak, “Çin, ben dahil DSÖ ile konuşmayı reddettiği SARS deneyiminden belki bir şeyler öğrenmiştir” dedi.

Covid-19’un enfeksiyon özelliğinin SARS’dan çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Brundtland, virüsün ‘hızlı’ bir şekilde çok erken yayılmaya başladığını dile getirdi.

‘Gerçekler ortaya çıkar’

Covid-19’da Çin’in SARS salgınındakine kıyasla daha etkin davranarak virüsün DNA’sını örgütle paylaştığını, fakat bu bilgiyi örgüte vermekte günler hatta haftalarca geç kaldığını savunan eski DSÖ şefi, şu ifadeleri kullandı: “Covid-19, Çin’den dünyanın birçok bölgesine muhtemelen aralık ve ocak başında yayıldı. Üzülerek söylemeliyim ki, böylesine bir virüs bir günde bile binlerce yeni vaka oluşturuyor. Yani bir günlük gecikme dahi gerçekten ciddi bir soru işareti. Gelecekte bu değerlendirme yapıldığında tüm bu gerçekler ortaya çıkacaktır.”