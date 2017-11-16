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Eski DSG sözcüsü Talal Silo, Türkiye’ye getirilip sorguya alındı

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TSK kontrolündeki Suriye’nin Cerablus kentinde ‘Fırat Kalkanı‘ güçlerine teslim olan eski DSG sözcüsü Talal Silo Türkiye’ye getirilip sorgulanmaya başladı.

Talal Silo’nun teslim olduğu sırada çekilmiş fotoğrafı. Fotoğraf: Twitter

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre Silo önce kuzeni aracılığıyla Türk yetkililerle temasa geçmiş, daha sonra da yanındaki üç kişiyle birlikte Cerablus kırsalına bir araç içinde gelip teslim olmuş.

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En son YPG’nin eline geçmesi sonrası Rakka’da basının karşısına çıkan Silo’nun vermesi olası sırların askeri ve politik açıdan önemli bilgiler içerme olasılığı yüksek.

ABD ile takışan DSG sözcüsü Silo, Cerablus’ta ÖSO’ya teslim oldu

 

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