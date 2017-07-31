‘Eski dostlar’a davet: AKP’nin ‘Harikalar Diyarı’ndaki etkinliğine Gül de çağrıldı

AKP’nin 16’ncı yıl dönümü için yapılacak kutlamaya partinin bazı etkinliklerine gelmeyi reddeden isimler de davet edilecek.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre kısa süre önce yeniden AKP genel başkanı ‘seçilen’ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Ağustos’ta Ankara’nın Sincan ilçesindeki ‘Harikalar Diyarı’nda partililerle buluşacak.

Reklam

Sincan ilçesinin seçilmesi ise 28 Şubat sürecinde tankların burada yürütülmesi. Kutlamada partinin 16 yıllık geçmişinden kesitlerin yer alacağı sinevizyon gösterisi izletilecek.

Arınç da davetli

Etkinlik için parti teşkilatlarının yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, il ve belediye başkanları, kurucular ve delegeler ile 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bülent Arınç, Hüseyin Çelik, Ahmet Davutoğlu, Sadullah Ergin’e de davet gidecek.

Erdoğan’ın buradaki konuşmasında 2019’daki başkanlık seçimlerine vurgu yapması bekleniyor. Programda Erdoğan’ın Gül, Yıldırım ve Davutoğlu’yla halkı sahneden selamlaması bekleniyor.

Gül, kısa süre önce yapılan AKP kongresi için özel kuryeyle davetiye gönderilmesine rağmen ‘cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra siyasi programlara katılmama’ kararı nedeniyle katılmamıştı.