Eski dosta vefa: Moğollar, baterist Yörükoğlu’nun mezarını ziyaret etti

Moğollar grubu, 2010’da hayatını kaybeden bateristleri Engin Yörükoğlu’nun mezarını ziyaret etti.

Bodrum’a ‘Erkmen Sağlam’ın Objektifinden 7’den 77’ye Barış Manço Fotoğrafları’ sergisinin açılışında konser vermek için gelen Moğollar, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden eski üyelerinin mezarını ziyaret etti.

Moğollar’dan Cahit Berkay, Taner Öngür, Kemal Küçükbakkal, Murat Küçük ve Deniz Kahya, Yörükoğlu’nun Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı’nda mezarına gelerek dua etti.

Grubun kurucularından Cahit Berkay, Yörükoğlu’yla grubun öncesine dayanan arkadaşlıkları ve anıları olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Selçuk Alagöz sayesinde 1966 yılında tanıdım ve o günden sonra onu kaybedene kadar birlikte müzik yaptık. Grubun dağıldığı dönemde de Fransa’da beraberdik. Barış Manço’nun sergisi vesilesiyle Bodrum’a geldik. Elimizden geldiğince, vaktimiz olduğunda mutlaka Engin’i ziyarete geliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onu çok özledim.”

‘Davulla sevişerek davul çalan adam’

Taner Öngür de şunları kaydetti: “Engin, yaşam sanatçısıydı. Sürekli pozitif enerji içinde yaşardı. İnsanlarla harika muhabbetleri olurdu, güldürürdü, neşeli, kızıl saçlı, çilli bir çocuktu. Sonra saçları döküldü ama hiç değişmedi. Yaşamayı, hayatı çok severdi. ‘Davulla sevişerek davul çalan adam’ derlerdi. Davul çalarken de dili dışarıda, eğlenerek çalardı. Onu tanıyan herkes gülümseyerek hatırlıyor.”