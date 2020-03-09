Eski Diyarbakır belediye başkanı Mızraklı’ya ‘terör örgütü üyeliği’nden hapis

Eski Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkanı Selçuk Mızraklı, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl dört ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.

Fotoğraf: DHA

19 Ağustos 2019’da görevden alınan ve 22 Ekim’de tutuklanan Mızraklı hakkında söz konusu suçlamadan yedi yıl altı ay ile 15 yıl arası hapis cezasına ve hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep edilmişti.

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Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek’ suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mızraklı, bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmayı reddetti.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, Mızraklı’nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirirken, avukatları ise Mızraklı’nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Adnan Mızraklı’yı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl dört ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

Öte yandan Mardin’in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan, ‘Bermal‘ kod adlı H.B.A.’nın, Selçuk Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede verdiği ifadede, Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) toplantılarına Mızraklı’nın katıldığını söyledi.

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H.B.A., doktorluk yaptığı dönemde Selçuk Mızraklı’nın, Diyarbakır’da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen ‘Hogır‘ kod adlı PKK mensubuna müdahale ettiğini belirterek, güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu olup, serbest kalmasını sağladığını anlattı.

H.B.A.’nın, iddianamede yer alan ifadesi şöyle: “Bunun dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastaneye getirilerek Mızraklı’nın kontrolünde, dahil olduğu tedavilerin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı’nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK’nın Diyarbakır’da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı’dır.”