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Yaramazlara biraz batar!

Eski DBP eş genel başkanları tutuklandı

Eski DBP eş genel başkanları Mehmet Arslan ve Gülcihan Şimşek’in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

İl emniyet müdürlüğü ekiplerince önceki gün adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski HDP Milletvekili Ayla Akat Ata’nın da bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arslan ve Şimşek’in de aralarında bulunduğu 12 kişi ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı, Ata ve beş kişi ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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