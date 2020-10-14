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Yaramazlara biraz batar!

Eski Danıştay tetkik hakimine ‘FETÖ’den yedi buçuk yıl hapis

Eski Danıştay tetkik hakimi Halime Yıldız’a ‘FETÖ üyeliği’ suçundan yedi buçuk yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre ‘FETÖ’ ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edilen Yıldız’ın Ankara 25’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasında karar duruşması görüldü.

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Son duruşmaya katılan tutuksuz sanık Yıldız, suçlamaları kabul etmedi. ‘FETÖ’ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını iddia eden Yıldız, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunan Yıldız, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yıldız’a ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezası verdi.

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İddianamede, Yıldız’ın ‘ev ablası’ olduğu, ‘örgütün yönlendirmesiyle katalog evlilik yaptığı, aynı zamanda FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi olduğu’ öne sürülmüştü.

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