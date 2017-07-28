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Eski cumhurbaşkanı Gül’e göre ‘rahatlatır’: Cumhuriyet çalışanları tutuksuz yargılanmalı

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11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet gazetesi davasıyla ilgili, gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet gazetesinin 11’i tutuklu 17 yönetici, yazar, muhabir ve avukatı ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek’ suçlamasıyla yargılanıyor.

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Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, “Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

Mahkeme heyetinin kendi kanaatine göre karar vereceğini söyleyen Gül, “Ancak Türkiye’de hükümeti içeride ve dışarıda rahatlatacak bir unsur olur diye düşünüyorum” diye konuştu.

Gül ve bazı AKP’li isimler daha önce de benzer açıklamalar yapmış, ancak Cumhuriyet çalışanlarının yargılanmasında bir değişiklik olmamıştı.

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