Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Eski cumhurbaşkanı Gül, Gülen’i yalanladı: Kendisiyle görüşmedim

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in kendisiyle görüştüğü iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: DHA

Gülen, bir röportajında “Aralarında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile 50 milletvekilinin de olduğu binlerce kişi beni ziyarete geldi. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyabilir ama ben onları tanımıyorum” demişti.

Reklam

Gülen’in adını andığı Gül, iddiayı yalanladı.

11’inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “11’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır. Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır.” 

Gülen, ’15 Temmuz savunması’na girişti: Gül ve Davutoğlu ile 50 vekil beni ziyaret etti

Gülen ABD’ye mesaj yolladı: İademi uygun görürlerse Türkiye’ye dönerim

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...