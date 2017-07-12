Eski cumhurbaşkanı Gül, Gülen’i yalanladı: Kendisiyle görüşmedim

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Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’in kendisiyle görüştüğü iddiasını yalanladı.

Gülen, bir röportajında “Aralarında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile 50 milletvekilinin de olduğu binlerce kişi beni ziyarete geldi. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyabilir ama ben onları tanımıyorum” demişti.

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Gülen’in adını andığı Gül, iddiayı yalanladı.

11’inci Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “11’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır. Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır.”