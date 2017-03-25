Eski CIA direktörü: Türkiye Gülen’i ABD’den gizlice çıkarmak için Flynn’le görüştü

Eski CIA direktörü James Woolsey, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir iddia ortaya attı.

Woolsey, ABD Başkanı Donald Trump’ın istifasını istediği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile bazı Türk yetkililerin, Fethullah Gülen’i hukuki süreç gözardı edilerek ülkeden nasıl çıkarabileceklerini tartıştıklarını öne sürdü.

Albayrak ve Çavuşoğlu’yla görüşmüş

Wall Street Journal Gazetesi’ne konuşan Woolsey, kendisinin de katıldığı 19 Eylül 2016’da gerçekleşen görüşmede Michael Flynn, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bulunduğunu açıkladı.

Woolsey, o sırada ABD seçimlerinde başkanlık için yarışan Donald Trump’ın danışmanı olarak görev yapan Flynn ile Türk yetkililer arasında ‘Fethullah Gülen’in, ABD’nin sınır dışı uygulamasına yönelik hukuksal süreci göz ardı ederek, gizlice Türkiye’ye getirilmesini tartıştıklarını’ söyledi.

Biden’a iletmiş

Eski CIA Direktörü görüşmede taraflar arasında ‘gerçek taktiklerin konuşulmadığını’ böyle bir durum olsaydı karşı çıkacağını ve bunun yasallığını sorgulayacağını belirtti. Woolsey, toplantıda Gülen’in gizlice Türkiye’ye gönderilmesinin ‘kötü bir fikir’ olduğunu söylediğini, yapılan tartışmayı o dönemde ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden ile de paylaştığını belirtti.

Rusya ile bağlantılarını sakladığı için ABD Başkanı Trump tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanı görevinden alınan Flynn’ın geçtiğimiz günlerde Türkiye adına lobicilik yaptığı iddia edilmişti.