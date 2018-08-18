Eski CIA başkanları Trump’a karşı ortak kınama mesajı yayınladı

ABD’nin dış istihbarat teşkilatı CIA’in eski başkanı John Brennan’ın gizli belgelere erişim hakkının iptal edilmesinin ardından altı eski CIA başkanının da ardalarında bulunduğu eski istihbaratçılar, Başkan Donald Trump’a karşı ortak bir kınama mesajı yayınladı.

ABD’de eski istihbarat şeflerinin birçoğu kamu kurumlarına danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürdüğü için gizli belgelere erişim hakkı bulunuyor.

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Eski CIA başkanı Brennan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşme yapması nedeniyle Trump’ı vatan hainliğiyle suçlamıştı. Bu tepkiye Trump, Brennan’ın eski belgelere erişim izninini iptal ederek karşılık vermiş ve “Hoyratça çıkışlar yapan Brennan internette ve televizyonda ABD yönetimi hakkında temelsiz ve çirkin iddialarda bulunuyor” demişti.

Aralarında CIA’in eski başkanları Robert Gates, George Tenet, Porter Goss, Leon Panetta, Michael Hayden ve David Petraeus’un bulunduğu isimlerin imzası ila yayınlanan açıklamada ise Trump sert bir dille eleştirildi. Açıklamada “Başkanın son tutumu ve eski yetkililere karşı benzer adımlar atma tehdidi, kimin gizli belgelere erişimi olup olmayacağından ziyade ifade özgürlüğünün baskı altına alınması girişimidir” dendi.

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Açıklamayı imzalayanlardan Michael Hayden ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper’ın de belgelere erişimine son verileceği konuşuluyor.