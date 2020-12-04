Eski CHP’li yöneticiye ‘tecavüz’ suçlaması: 24 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da 23 yaşındaki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan kişiye 24 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Eski CHP Maltepe ilçe başkan yardımcısı U.K., Maltepe’de bir kafenin tuvaletinde 23 yaşındaki Z.Y.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla geçen günlerde tutuklanmıştı.
İstanbul Anadolu başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, U.K.’ye ‘cinsel saldırı’, ‘cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘tehdit’ suçları yöneltildi.
U.K. hakkında 16 yıl altı aydan 24 buçuk yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 15 gün içinde Anadolu ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilirse dava açılacak.