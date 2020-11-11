Eski CHP’li yöneticinin ‘Trabzon paylaşımı’na bir yıla kadar hapis istemi

CHP’nin eski Isparta İl Gençlik Kolları başkan yardımcısı İlayda Kılınç’a Trabzon kentine ilişkin paylaşımı nedeniyle bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kılınç, 25 Ekim’deki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından, “Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin…” diye yazmıştı. CHP’den ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatılan Kılınç, istifa ederek özür dilemişti.

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Isparta başsavcılığının Kılınç hakkında yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Dava açıldı

İddianamede, eski CHP’li yöneticinin, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapsi istendi.

Kılınç’ın kamu haklarından mahrum bırakılması da talep edildi. İddianame Isparta Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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‘5 dakika sonra pişman oldu’

İddianamede Kılınç’ın Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde ‘bireysel olarak’ yaptığı paylaşımı beş dakika sonra pişman olup kaldırdığı anlatıldı.

Kılınç’ın sosyal medya hesabından özür dilediği video paylaştığı kaydedilen iddianamede şöyle dendi: “Trabzon kentine yönelik hakaret ve aşağılama eyleminin kentte yerleşik bulunan tüm kişilere gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Suçu oluşturan sözlerin vahameti, suçun nitelik olarak çok ve belirsiz sayıda yurttaşı mağdur durumda bırakması ve kamu yararının suçun meydana getirdiği sosyolojik etkiyle birlikte kamu davası açılmıştır.”