Eski CHP’li vekil, yeni partisi için dilekçe verdi

CHP’den ihraç edilen Bağımsız Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, genel başkanlığını yapacağı ‘Yenilik Partisi’nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, partinin kuruluşu için gerekli evraklar, bugün kurucu üyeler tarafından bakanlığa teslim edildi.

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Kurucu üyelerden Nazım Özer, partinin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Türkiye’nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu belirten Özer, “Bu yeniliğe talibiz. Partimizin içinde gençlere ve bayanlara olabildiğince ağırlık vermeye çalışıyoruz” dedi.

Yılmaz, Kasım 2018’de bir televizyon programında ezanın Türkçe okunmasını isteyince parti tarafından disipline sevk edilmişti.

Vekil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözlerle yüklenince bir kez daha kesin ihraç talebiyle disipline gönderilmiş, ardından ihraç edilmişti.

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Yılmaz 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de adaylığını koymuştu.