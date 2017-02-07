Eski CHP’li vekil Sefa Sirmen’e tahliye: Ceza veren hakimler içerde, adalet yerini bulacak

‘Görevi kötüye kullanmak’ suçundan altı yıl üç ay ceza alan eski CHP milletvekili ve Kocaeli belediye başkanı Sefa Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.

Sirmen, İzmit Gaz A.Ş. şebekesinin yapımında görevini kötüye kullanmak suçundan yargılanan Sefa Sirmen, altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçen yıl 24 Haziran’da cezaevine giren Sirmen, denetimli serbestlikten yararlanarak bugün tahliye oldu.

Sirmen’i cezaevinin önünde CHP’liler karşılarken eski vekil, “İzmit, Kocaeli bugün bizim yarattığımız projelerle hayat buluyor. Yuvacık Barajı 36 yıl devletin temel atıp bıraktığı projeydi. Biz 30 ayda tamamladık. Orada bizi cezaevine attıramadılar, doğalgaz projesinden cezalandırdılar. Kamu zararı var diye 7,5 aydır cezaevindeyim. Bana ceza veren hakim savcılar içerdeler, adalet yerini bulacak” diye konuştu.

Sirmen’i karşılayanlar arasında bulunan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise “Türkiye’nin her yerinde Sefa Sirmen’i tanırlar. Bizler de onların gittiği yoldan gitmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.