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Yaramazlara biraz batar!

Eski CHP’li vekil: Kavala 18:30 gibi bırakılacak, karşılamaya gidiyoruz

Eski CHP milletvekili Eren Erdem, bugün tahliye edilmesine karar verilen işadamı Osman Kavala’nın saat 18:30’da salıverileceğini duyurdu.

Çizim: Murat Başol

Erdem, Twitter’da şu ifadeleri kullandı: “Osman Kavala 18:30 gibi Silivri Karbey dinlenme tesisine Jandarma aracıyla getirilip orada serbest bırakılacak. Karşılamaya gidiyoruz…”

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16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla yargılandığı Gezi davasının bugünkü altıncı duruşmasında sekiz sanık hakkında beraat kararı çıkmış, tek tutuklu sanık Kavala’nın tahliyesine karar verilmişti. Firari sayılan yedi sanığın dosyası ise ayrıldı.

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