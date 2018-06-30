Eski çalışanlar: Sputnik’in Kürtçe yayını Türkiye’nin isteğiyle kaldırıldı

Rus haber ajansı Sputnik, Kürtçe yayınını sonlandırdığını açıkladı. Kürtçe servisinin eski çalışanları kararın Türkiye’den gelen talep üzerine alındığını söyledi.
Artı Gerçek’in haberine göre, Sputnik’ten Kürtçe yayının durdurulmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Sevgili okurlarımız, size mümkün olan en iyi hizmeti verme odaklı çalışıyoruz, ancak Kürtçe haber servisimizin yayınını sonlandırmak zorundayız. Son gelişmelerden haberdar olmak için bölgenizdeki diğer Sputnik yayınlarını takip edebilirsiniz. Sputnik’i takip ettiğiniz için teşekkür ederiz” dendi.
Habere göre Kürtçe yayına son verileceği geçtiğimiz günlerde Sputnik Kürtçe servisinin çalışanlarına açıklanmıştı.
Servisin eski çalışanları Türkiye ile Rusya ilişkilerinde iyileşme sağlanmasından sonra Rusya’nın Türkiye’nin isteği üzerine Sputnik’in Kürtçe yayınına son verdiğini öne sürdü.