Eski bir Auschwitz mahkumu: Dünyanın en yaşlı adamı hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı adamı unvanının sahibi 113 yaşındaki Yisrael Kristal hayatını kaybetti.

Guiness Dünya Rekorları, Kristal’in 1903’te Polonya’da doğduğunu ve 2. Dünya Savaşı’nın ardından İsrail’in Hayfa kentine gittiğini kayda geçirmişti.

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Kristal ve eşinin Nazi Almanya’sının Polonya’yı işgalinin ardından Lodz gettosuna gönderildiği, iki çocuklarının burada öldüğü, daha sonra eşiyle birlikte Auschwitz’e gittiği ve eşinin burada öldürüldüğü belirlenmişti.

Auschwitz ve diğer toplama kamplarında esir olarak çalışarak hayatta kalan Kristal’ın 1945 yılının mayıs ayında bulunduğu zaman 37 kilo olduğu aktarılmıştı.

‘Her şeyin iyi tarafını görürdü’

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, iki çocuk ve dokuz torun sahibi Kristal, rekorlar kitabına girmesinin ardından “Benden daha zeki, daha güçlü, daha yakışıklı adamlar vardı ama bugün hiçbir hayatta değil” demişti.

Babasının ölümünün ardından Kristal’in kızı Shula Koperstoch “Yaşadığı bütün zorluklara rağmen, bütün ailesini Soykırım’da kaybetmesine rağmen çok iyimserdi, her şeyin iyi tarafını görürdü” dedi.

Kristal, dünyanın en yaşlı adamı unvanını, 2016 yılının ocak ayında hayatını kaybeden Japonya vatandaşı Yasutaro Koide’den almış. Koide, 113 yaşına girmeye günler kala hayatını kaybetmişti.