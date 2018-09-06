Eski bina ‘bedelsiz’: Sağlık Bakanlığı aylık 2.5 milyon lira bedelle kiraya çıktı

Sağlık Bakanlığı, yıllardır kullandığı Sıhhiye’deki tarihi binasını boşaltıp aylık 2.5 milyon liraya kiraya çıktı. Söz konusu tarihi bina ise Defterdarlık hizmetleri için bedelsiz olarak Ankara valiliğine verildi.

Sözcü’nün haberine göre, geçen yıl Bilkent’teki lüks kiralık binaya taşınan bakanlık, şimdi de yıllarca hizmet verdiği tarihi binayı bedelsiz olarak elden çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı 8 Ağustos tarihli yazıyla, dört bloktan oluşan tarihi bina, Defterdarlık için Ankara valiliğine devredilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na tahsis edildi.

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Sağlık Bakanlığı, geçen ağustosta Ankara Bilkent’te hizmet binası kiraladı. Daha önce otel olarak planlanıp inşa edilen binaya, 2017’nin beş aylık döneminde iki milyon lira kira+KDV olarak toplam 10 milyon 373 bin 267 lira ödendi.

2018’de aylık 2.5 milyon lira artı KDV oldu.