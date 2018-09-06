Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eski bina ‘bedelsiz’: Sağlık Bakanlığı aylık 2.5 milyon lira bedelle kiraya çıktı

Sağlık Bakanlığı, yıllardır kullandığı Sıhhiye’deki tarihi binasını boşaltıp aylık 2.5 milyon liraya kiraya çıktı. Söz konusu tarihi bina ise Defterdarlık hizmetleri için bedelsiz olarak Ankara valiliğine verildi.

Bakanlığın Bilkent'teki yeni binası otel olarak planlanıp inşa edilmiş.

Fotoğraf: Sözcü / Bakanlığın Bilkent’teki yeni binası otel olarak planlanıp inşa edilmiş.

Sözcü’nün haberine göre, geçen yıl Bilkent’teki lüks kiralık binaya taşınan bakanlık, şimdi de yıllarca hizmet verdiği tarihi binayı bedelsiz olarak elden çıkardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı 8 Ağustos tarihli yazıyla, dört bloktan oluşan tarihi bina, Defterdarlık için Ankara valiliğine devredilmek üzere İçişleri Bakanlığı’na tahsis edildi.

Reklam

Sağlık Bakanlığı, geçen ağustosta Ankara Bilkent’te hizmet binası kiraladı. Daha önce otel olarak planlanıp inşa edilen binaya, 2017’nin beş aylık döneminde iki milyon lira kira+KDV olarak toplam 10 milyon 373 bin 267 lira ödendi.

2018’de aylık 2.5 milyon lira artı KDV oldu.

Reklam

SON HABERLER

KHK ile ihraç edilen kadın ve üç çocuğu on gündür Paris havaalanında yaşıyor

Fransa merkezli Euronews’in haberine göre kaçak yollardan, üç çocuğuyla birlikte Fransa’nın başkenti Paris’e kaçan kadın, havaalanındaki on günün ardından sınırdışı edilmeyi bekliyor.   Paris havalanında omn gündür mahsur kalan Türk sığınmacı anne* ve üç çocuğunun sınırdışı edileceğini bildirdi. Euronews’in haberine göre, 2009-2016  arasında Türkiye’de coğrafya öğretmeniliği yapan kadın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘terör örgütü […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...