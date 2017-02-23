Eski başkan Duygun Yarsuvat zamanlamayı yanlış buldu: Riva ve Florya anlaşması Galatasaray’ın lehine değil

Galatasaray’ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, Riva ve Florya arazilerinin satışı için Emlak Konut’la yapılan anlaşmanın, sarı-kırmızılı kulübün aleyhine olduğunu savundu.

‘Florya’nın aynı pakete konması hata’

TRT Radyo Haber canlı yayınına bağlanan Yarsuvat, “Riva elimizde büyük bir hazineydi. Durağan bir varlıktı, ama satış zamanlaması yanlıştı. Hata olan, Florya’nın da aynı pakete konulması. Bu anlaşma Galatasaray’ın lehine değil” dedi.

‘Gelen para banka borcuna gitti’

Satıştan gelen paranın 45 milyon lirasını kulübün aldığını, 170-220 milyon arası bir meblağın ise banka borcuna gittiği belirten Yarsuvat, buna karşın borcun halen bitmediğine dikkat çekti.

‘Denizli’nin yaşı ortada, ayakta maç izleyemezdi’

Dursun Özbek yönetiminin futbol takımıyla ilgili en büyük hatası olarak teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun gönderilmesini gösteren Galatasaray eski başkanı, şunları söyledi: “Yönetimin hatası onu göndermekti. Mustafa Denizli zaten soğuk havada deplasmanlara gidemezdi. Yaşı ortada. Ayakta durup maç izleyemezdi, başarılı da olamadı. Kulüpte hala Hamza hocanın alacağı var. Denizli’ye 1.6 milyon verildi. Sonra Riekerink’i getirdiler. Riekerink’in gönderilişi, zamanlaması her şeye rağmen yanlıştı. Tudor’un getiriliş şeklini, Galatasaray kültürüne aykırı buldum. Galatasaray’a yakışmadı.”