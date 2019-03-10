Eski başbakan Mesut Yılmaz kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğerinde kanserli tümör tespit edilmesi nedeniyle operasyon geçirdiğini, önleyici kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

Fotoğraf: Hurriyet.com.tr

Sözcü’nün haberine göre, Mesut Yılmaz sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sağlık durumumu merak eden arkadaşlarım,dostlarım ve sosyal medya aracılığıyla sayfayı mesaj yağmuruna tutan takipçilerim için bilgilendirme: Ocak ayında yaptırdığım rutin sağlık kontrolünde akciğerimde kanserli tümör tesbit edilmesi nedeniyle 23 Ocak tarihinde İstanbul Florance Nightingale hastanesinde Prof.Dr. Alper Toker nezaretinde başarılı bir operasyon geçirdim. Halen Prof.Dr. Sualp Tansan nezaretinde önleyici kemoterapi tedavisi görüyorum. Grip salgını ve enfeksiyon sebebiyle görüşmelerime sınırlama getirdiler. Her şey normal seyrinde devam etmektedir. İlgilenen yorum yapan ve arayan herkese teşekkür ediyorum.”

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Yılmaz, 1991 ve 1999 yılları arasında toplamda yaklaşık 2 yıl boyunca üç kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştı. Deneyimli siyasetçi, 1991-2002 yılları arasında ise Anavatan Partisi genel başkanlığı görevini üstlenmişti.