Eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.
Yılmaz’ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz bir süredir hastanede tedavi görüyordu.
Yaramazlara biraz batar!
Cumhuriyet bir devlet biçimi. Devlet başkanının soy esasıyla değil seçimle belirlendiği. Demokrasi ise bir siyasal sistem. Devlet ile buyurduğu/onay aldığı toplum arasındaki karmaşık ilişkiler ağına dair. Biri için diğeri gerekli değil. Demokratik olmayan cumhuriyetler olduğu gibi, demokratik monarşiler de var. Hatta gelişmiş demokrasiler içinde monarşilerin sayısı az buz değil. Bu durum, her ülkenin ve o ülke burjuvazilerinin tarihsel serüveniyle ilgili.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilincinin yerinde olduğunu, uyandırıldığı zamanlarda istediğini yiyip içtiğini söyledi.
Türk Tabipleri Birliği (TBB), bugün üç doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Yapacak daha iyi bir şeyiniz yoksa izleyin diye yazdım. Ama bir okuyun. Neden?