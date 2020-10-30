Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eski başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Yılmaz’ın beyin sapında tümör saptanmış ve ameliyat edilmişti. Yılmaz bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Kariye’nin perdeleri ve Cumhuriyet…

Cumhuriyet bir devlet biçimi. Devlet başkanının soy esasıyla değil seçimle belirlendiği. Demokrasi ise bir siyasal sistem. Devlet ile buyurduğu/onay aldığı toplum arasındaki karmaşık ilişkiler ağına dair. Biri için diğeri gerekli değil. Demokratik olmayan cumhuriyetler olduğu gibi, demokratik monarşiler de var. Hatta gelişmiş demokrasiler içinde monarşilerin sayısı az buz değil. Bu durum, her ülkenin ve o ülke burjuvazilerinin tarihsel serüveniyle ilgili.

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