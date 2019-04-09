Eski ‘Balyoz’ davası savcısına ‘FETÖ’den 15 yıl hapis cezası

Askeriyeye yönelik ‘FETÖ kumpasları’ndan biri olarak anılan Balyoz davasında görev yapan eski savcı Hüseyin Kaplan, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kaplan 2014’teki Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) seçimi öncesi ‘FETÖ’nün kendi adaylarının alacağı oyu hesaplama ve bu kişilere oy verilmesini sağlama amacıyla ‘ByLock’ kullanmakla suçlandı.

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Mütalaada eski savcıya ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden yedi buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaplan için hükümeti ve Meclis’i ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraat talep edilmişti.

Kaplan, savcılığın mütalaasına karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etmişti.