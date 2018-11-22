Eski bakan Zeybekci İzmir’e göz kırptı: Mahallenin en güzel kızı, kim istemez!

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekili Nihat Zeybekci, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İzmir adaylığına, “Benim için şeref olur” diyerek göz kırptı.

AKP’li eski ekonomi bakanının ismi bir süredir, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’le birlikte siyaset kulislerinde İzmir için anılıyordu.

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İzmir’de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’na katılan Zeybekci, adaylığının henüz kesinleşmediği söylerken, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu yönde bir teveccühü olur da bize böyle bir görev tevdi edilirse, bu bizim için öncelikli olarak bir onur olur, benim için şeref olur” dedi.

Henüz kendisine ulaşan bir teklif olmadığını belirten Zeybekci, “Siz İzmir’i istiyor musunuz?” sorusunu da “İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez! İzmir, Anadolu’nun en güzel kızı, en güzel şehri. Doğuştan en güzel şehri” diye yanıtladı.