Eski bakan Tantan: Oktar operasyonuyla ilgili AKP içinde rahatsızlık var

Eski içişleri bakanı Sadettin Tantan, ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar’ın gözaltına alındığı operasyonla ilgili AKP içinde ‘rahatsızlık’ olduğunu öne sürdü.

Geçen çarşamba günü başlatılan operasyon kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Oktar liderliğindeki ‘suç örgütü’ne ‘çocukların cinsel istismarı’, ‘siyasi ve askeri casusluk’, ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’, ‘eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’nin de bulunduğu 31 farklı suçlama yöneltiliyor.

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Soruşturma kapsamında Oktar ve yakınlarına ait adreslerde çok sayıda araç, bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, tabanca ve otomatik tüfek bulunmuştu.

Yeniçağ’dan Ahmet Takan’a konuşan Tantan, ailelerin ve mağdur olanların şikayetçi olması gerektiğini söyledi.

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Eski bakan şöyle devam etti: “Korkuyu yenmeleri gerekiyor. Onun için de bu ailelere destek verecek kamuoyu desteği gerekiyor. Bu olayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına ve İstanbul Emniyetine halkın desteği gerekiyor. Niye?.. Çünkü aldığım bilgilere göre, AKP’de de rahatsızlık var bunlarla ilgili. Operasyondan dolayı.”

‘Tayyip Bey’in yanında çalıştılar, çarşafa falan girdiler’

“Bunların itirafçı olması sağlanabilir mi?” sorusuna “O tamamen savcılığın takdirinde. İtirafçı olabilir tabii ama o sağlanabilir mi onu bilemiyorum. Ama geçmişteki kalan tecrübelerimiz dahilinde ailelerin yıllar içerisinde bana hep müracaatları oluyor ama müracaatları sadece yakarışta kaldı. Onu savcılık tarafına taşıttıramadık. Orada kilitleniyor. Diğer örgütler de aileleri korku ve panik ediyor” diye yanıt veren Tantan, bugün yapılan operasyonun ‘uzun bir çalışma’nın ürünü olduğunu söyledi.

Tantan’ın “Şu anda iktidarın bunu desteklemesi gerekiyor” sözleri üzerine Takan’dan “İktidardan hiç destekleyici bir cümle duymadık henüz…” yanıtı geldi.

Eski bakan şöyle devam etti: “Niye?.. Çünkü 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim arifesinde Tayyip Bey’in orada mankenler falan vardı, meşhur Gülay falan… Tayyip Bey’in yanında çalıştılar, çarşafa falan girdiler. O günkü arşivlere bakarsan onları görebilirsin. Fazilet Partisi derken gerçekten o günkü şartlarda TBMM’de aklına kim geliyorsa kuyruğa girmiş gibi herkes ‘Bunları affet’ diye geliyordu. Tabii biz çok şey yapmadık çoğunu.”