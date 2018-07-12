Eski bakan Tantan: Adnan Hocacıları içeri aldığımda bazı vekiller üzerime çöktü

Eski içişleri bakanı Sadettin Tantan, gözaltına alınan ‘Adnan Hoca’ lakaplı Adnan Oktar’ın ‘en az Apo kadar tehlikeli olduğunu’ söyleyerek, “1999’da onları içeriye aldığımda, Fazilet Partili bazı vekiller ‘Bunlar iyi çocuklar’ diyerek üzerime çöktü” dedi.

Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan eski bakan, 1999’da görevdeyken Oktar’ın Kandilli’deki evine düzenlediği, 70 kişinin gözaltına alındığı baskını anlattı.

Reklam

O dönem, manken Ebru Şimşek dahil 20 kişi şikayetçi olmuş ve Oktar’ın birçok ünlü kişiye seks kasetleri yoluyla şantaj yapığı öne sürülmüştü.

Ocak 2ooo’de Oktar ve 35 adamı hakkında 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığını, Ocak 2007’deyse delil yetersizliğinden beraat kararı çıktığını belirten Tantan, Oktar’ın girişimi üzerine kendisinin 28 ayrı davadan yargılandığını söyledi.

Reklam

‘Özellikle de Fazilet Partisi vekilleri…’

Tantan o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı: “Adnan Hoca beraat ediyor, ben ise kendisine bağlı Bilim Araştırma Vakfı (BAV) ve adamlarının açtığı davalarla yargılanıyorum. Bu tam bir rezaletti. Onları içeriye aldığımda, o dönem parlamentodaki siyasi partiler, özellikle de Fazilet Partisi vekillerinden bazıları ‘Bunlar iyi çocuklar, bunları bırak’ diye üzerime çöktü. Siyaseten baskı yaptılar.”

Şaşırtan ziyaret

Tantan, operasyon için düğmeye basmadan önce Oktar ve destekçilerinden nasıl haberdar olduğunuysa şu sözlerle anlattı: “Meclis oturumundan çıkarken yanıma iki üç yakışıklı genç, ceketlerini ilerleyerek geldi. Kendilerini tanıttılar. Önce çok şaşırdım. Meclis’in koruma müdürüne sordum. Haberi yok. Emniyet genel müdürüne talimat verdim ve bu grupla ilgili çalışma başlattım. İki, üç ay sürdü. Her türlü delil, bilgi, teknik takip yapıldı. Düğmeye basıldı. Savcılık ve emniyet birlikte bir çalışma yürüttü.”

‘Apo kadar tehlikeli’

Eski bakan şöyle devam etti: “Çok iyi aile çocuklarını, ekonomik özgürlüğü yüksek, ülkeyi gelecekte yönetecek aile çocuklarını kirlettiğini gördüm. Bu yüzden Apo kadar tehlikeli. Yazdıkları kitaplarla beyin yıkıyorlardı. Bunların arkasında yabancı servis yapılanması olmasa bu kadar güçlü olamazlardı. PKK da Türk gençliğini birbirine kırdırttı, bu da Türk gençliğini zihinsel anlamda yıktı.”