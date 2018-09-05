Eski bakan Sayan’la ‘aile boyu’: Kardeşi Türk Telekom başkan yardımcısı oldu

Önceki kabinede aile ve sosyal politikalar bakanı olarak görev yapan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom’un başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Kaya’nın eşinde ‘ByLock’ çıktığı ve boşandıklarını iddia etmiş ve bir yıl dört ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekom’un C Grubu imtiyazlı hissesini temsil eden yönetim kurulu üyesi Suat Hayri Aka ve bağımsız yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fahri Kasırga görevlerinden istifa etti.

Kasırga, halihazırda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı görevini yürütüyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Türk Telekom’un yönetim kurulu üyeliğine seçilirken, Sayan Türk Telekom yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Türk Telekom denetim kurulu üyesi Salih Orakçı ve İsmail Kartal da görevlerinden istifa ederken, denetim kurulunda boşalan üyeliklere ulaştırma ve altyapı bakan yardımcısı Enver İskurt ve Karayolları genel müdürü Abdulkadir Uraloğlu seçildi.

Kaya’nın kardeşleri, bakanlık, belediyeler ve büyükelçiliğe kadar uzanan bürokrasi çevrelerinde koltuklara sahip durumda.

AKP döneminde devlette kadrolaşmanın simgesi sayılabilecek Sayan kardeşlerin görevleri şöyle:

* Kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak geçen hafta Kuveyt Büyükelçisi atandı.

* Kardeşi Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı.

* Diğer kız kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi.

* Yengesi Ayşe Hilal Sayan Kotek, getirildiği BTK müsteşar yardımcılığından tepkiler üzerine alındı.