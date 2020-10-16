Eski AYM başkanvekili: Alt mahkeme milletin kararına saygı göstermedi

Anayasa Mahkemesi (AYM) ile ilgili tartışmaları yorumlayan eski AYM başkanvekili Osman Paksüt, AYM’nin yıpratılmaması gerektiğini belirterek, “Devlete olan güven sarsılıyor” dedi.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

‘Güvenlik soruşturmalarının kaldırılması’, ‘şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunun iptal edilmesi’, Enis Berberoğlu hakkında verilen hak ihlali kararı ile hükümetin ‘tepkisini çeken’ AYM, son olarak üyelerinden Engin Yıldırım’ın “Işıklar yanıyor” paylaşımıyla gündeme oturmuştu.

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Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar’a konuşan Paksüt, Yıldırım’ın paylaşımıyla başlayan ‘darbe’ tartışmalarına ilişkin, “Gerçekleşme ihtimali olmayan şeyden tehdit çıkmaz. Ancak çok köpürtüldü. Türkiye böyle şeylerle çok vakit kaybediyor. Devlete olan güven sarsılıyor” yorumunu yaptı.

‘Saldırı ve eleştiri‘

Paksüt, şöyle konuştu: “AYM’nin kararlarından bazılarının memnuniyetle karşılanmamış olması eleştiriliyor. Siyasette maalesef eleştiri çok kolay ve sert şekilde yapılıyor. Zaten bütün aklı başındaki hukukçular söylüyor. AYM kararları eleştirilebilir. AYM’nin kurumsal bütünlüğüne yönelik bir saldırı yapılmaması lazım. Saldırı ve eleştiri arasında önemli bir çizgi var. Yargı organlarına müdahale edilmemesi lazım. Yargı bağımsız ve tarafsız olarak çalışmalı. Eğer yargının bağımsız karar vermesine saygı gösterilmezse o zaman ülke hukuk devleti olmaktan çıkar.”

‘Doğru bulmuyorum’

Paksüt, yerel mahkemenin, AYM’nin Enis Berberoğlu hakkındaki ihlal kararına rağmen direnmesini de yorumladı.

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Eski başkanvekili şöyle konuştu: “Verilen kararı hiç ama hiç doğru bulmuyorum. Fakat onun da yargı sistemi içerisinde tamir edilmesini beklemek lazım. Çok yanlış olduğunu düşündüğüm bir mahkeme kararının dahi sabırla ve yargının bağımsızlığı içerisinde düzeltilmesi beklentisiyle ihtiyatla eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. AYM en üst mahkemedir. Bu kurumlar milletin kurumları, yıpratmamak lazım.”

‘AYM’nin kararı milletin kararıdır’

AYM’nin yılda 40 bin karar verdiğini söyleyen Paksüt, şöyle devam etti: “Birçok ihlal kararı veriyor çeşitli idari ve yargı makamlarınca istisnasız yerine getiriliyor. Şimdi bu sansasyonel yani siyasetle ilgili bir dava, yerel mahkemenin tavrı siyasi bir tartışmaya bürünüyor. Yoksa yerel mahkemenin kararı AYM’ye zarar veremez. AYM’nin verdiği karar Türk milletinin kararıdır. Milletin kararına saygı göstermeyen alt mahkeme bunun sonucunu kendi düşünsün.”

Twitter hesabından “Işıklar yanıyor” notu ile AYM binasının fotoğrafını paylaşan AYM üyesiyle beraber çalıştıklarını söyleyen Paksüt, “Zaman zaman birçok kararda benzer düşünmüşüzdür. Zaman zaman ise azınlıkta kaldığımız noktalarda karşı oy yazmışızdır. Darbeler döneminin kapandığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin meşru demokratik otoriteye sadık olduğu bir Türkiye’de darbe kışkırtıcılığı yapacak bir insan olduğuna itibar etmem. Ayrıca bunun gerçekleşme ihtimali yok” dedi.