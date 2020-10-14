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Yaramazlara biraz batar!

Eski AYM başkanından Berberoğlu yorumu: Durum ihlalin öncesine dönmeli

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) eski başkanı Haşim Kılıç, Anayasa’nın 153. maddesine göre AYM’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu, mahkeme ihlal kararı vermişse durumun ihlal yapılan anın bir öncesine dönmesi gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

AYM, eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun bireysel başvurusu için oybirliğiyle ihlal kararı vermişti.

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Berberoğlu, durdurulan MİT TIR’ları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada ‘gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’ suçundan beş yıl 10 ay hapis cezası almış ve milletvekilliği düşürülmüştü. AYM, Berberoğlu’nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle hükmetmişti. Karardan sonra Berberoğlu’nun bu doğrultuda yeniden yargılanması gündeme gelmişti.

Ancak İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi dün AYM kararına direnerek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanması talebini reddetti.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’le konuşan Kılıç “Anayasa Mahkemesi ihlal kararı vermişse, durum ihlalin yapıldığı anın öncesine, yani eski haline döner” dedi.

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Anayasa’nın ilgili maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir”; “Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

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