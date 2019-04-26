Eski AYM başkanı: Maneviyat diye iktidara geldiler ne hukuk bıraktılar ne ahlak

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç iktidarı hukuk uygulamaları nedeniyle sert bir dille eleştirdi.

Muhafazakar kişiliğiyle tanınan ve görev yaptığı dönemde AKP çizgisinde olduğu gerekçesiyle eleştirilen Kılıç, Rekabet Derneği tarafından düzenlenen ‘Adil Rekabete Katkı’ ödül törenine katılarak bir konuşma yaptı.

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Sözcü’den Yavuz Alatan’ın haberine göre, Kamu İhale Kanunu’nun yürürlüğe girdiğinden bu yana 186 kez değiştirildiğini hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu: “Bir kanun niye bu kadar değiştirilir? Pozitif hukuk kuralını kaldırıyorsunuz ki öbür tarafa, ahlaki tarafı terk ediyorsunuz. Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat’ diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlak bıraktılar. Dolayısıyla ne bir rekabet, ne bir şey söz konusu olamayacaktır. Biz bu ahlaki daha doğrusu insanların subjektif alanına bırakılan işleri sıfıra indirmediğimiz sürece, bu ülkede rahat edemeyeceğiz.”

2007’de AYM Başkanı olan Haşim Kılıç, 2015’te emekli olmuştu. Kılıç 2008’de açılan davada AKP’nin kapatılmaması yönünde oy kullanarak ‘kapatılmama‘ kararında rol oynayan yüksek yargıçlardan biri olmuştu.