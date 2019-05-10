Eski AYM başkanı Kılıç: YSK’nın kararı suçluluğunun ikrarı

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı Haşim Kılıç, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) görevini ihmal etmekle kalmamış, milyonlarca insanın seçme hakkını kullanılmaz duruma sokmuştur” dedi.

2007-2015 yıllarında AYM başkanlığı yapan Kılıç, 2007 yılındaki ‘AKP’yi kapatma davası’nda kapatmaya karşı çıkmış, aynı yılda cumhurbaşkanı seçmek için Meclis’te 367 milletvekili bulunma şartı için açılan davada da ‘Hayır’ oyu kullanmıştı.

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Kılıç, Karar gazetesi yazarı Elif Çakır’ın güncel gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmekle ‘hakemlik’ görevini yerine getirmediğini ifade eden eski AYM başkanı, il ve ilçe seçim kurulları hakkında suç duyurusunda bulunulmasının da suçluluğun ikrarından başka bir şey olmadığını söyledi.

YSK kararının yargı organlarının tarafsızlık ve bağımsızlık sorununu ağırlaştırdığını söyleyen Kılıç, “Başka mahallelerde çekilen acıları görememek insan onuruyla bağdaşmaz” dedi.

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Eski AYM başkanı, 25 Nisan tarihinde katıldığı bir panelde de, “Ne yazık ki önce ‘ahlak ve maneviyat’ diye iktidara gelen arkadaşlarımız ne pozitif hukuk bıraktı ne de ahlak” demişti.