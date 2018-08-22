Eski avukatı suçlamaları kabul eden Trump: Ortada bir suç yok

Seçim döneminde yaşananlarla ilgili davada savcılıkla anlaşan eski avukatı Michael Cohen’i eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, kampanya sırasında bir suç olmadığını söyledi.

Cohen’in anlaşması sonrası Twitter’dan sessizliğini bozan Trump, “İyi bir avukat arayan varsa Michael Cohen’in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm” ifadelerini kullandı.

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Trump, “Michael Cohen’in suçlu bulunduğu iki başlıkta kampanya finansmanını ihlal eden bir suç yok. Başkan Obama büyük bir kampanya ihlali gerçekleştirdi” diye yazdı.

ABD başkanı, eski kampanya direktörü Paul Manafort’un sekiz ayrı başlıkta suçlu bulunmasının ardından, kampanya direktörünün Cohen’den farklı olarak cesurca davrandığını kaydetti.

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Kampanyada usulsüzlük davası

Trump’ın kazandığı 2016’daki başkanlık seçimlerinde Rusya’nın dengeleri değiştirecek müdahalesi olduğu, Trump’ın aleyhindeki bazı iddiaların yasaların dışına çıkılarak örtbas edildiği, bu amaçla usulsüz mali kaynaklar kullanıldığı yönünde yürütülen savcılık ve FBI soruşturmaları kapsamında Trump’ın eski avukatı Michael Cohen hakkında vergi davası açılmıştı.

Cohen, davanın görüldüğü New York’taki federal mahkemede, hakkındaki mali yolsuzluk ve seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yapıldığı suçlamalarını kabul ederek savcılıkla anlaşma yoluna gitmişti. Cohen’in itirafları henüz Rusya olayına uzanmadı ancak özellikle Trump’ın ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels’e susması için para ödenmesi yönündeki itirafın somut sonuçları olacağı belirtiliyor.