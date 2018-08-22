Diken

Yaramazlara biraz batar!

Eski avukatı suçlamaları kabul eden Trump: Ortada bir suç yok

Seçim döneminde yaşananlarla ilgili davada savcılıkla anlaşan eski avukatı Michael Cohen’i eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, kampanya sırasında bir suç olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cohen’in anlaşması sonrası Twitter’dan sessizliğini bozan Trump, “İyi bir avukat arayan varsa Michael Cohen’in kesinlikle tutmamanızı güçlü bir şekilde öneririm” ifadelerini kullandı.

Reklam

Trump, “Michael Cohen’in suçlu bulunduğu iki başlıkta kampanya finansmanını ihlal eden bir suç yok. Başkan Obama büyük bir kampanya ihlali gerçekleştirdi” diye yazdı.

ABD başkanı, eski kampanya direktörü Paul Manafort’un sekiz ayrı başlıkta suçlu bulunmasının ardından, kampanya direktörünün Cohen’den farklı olarak cesurca davrandığını kaydetti.

Reklam

Kampanyada usulsüzlük davası

Trump’ın kazandığı 2016’daki başkanlık seçimlerinde Rusya’nın dengeleri değiştirecek müdahalesi olduğu, Trump’ın aleyhindeki bazı iddiaların yasaların dışına çıkılarak örtbas edildiği, bu amaçla usulsüz mali kaynaklar kullanıldığı yönünde yürütülen savcılık ve FBI soruşturmaları kapsamında Trump’ın eski avukatı Michael Cohen hakkında vergi davası açılmıştı.

Cohen, davanın görüldüğü New York’taki federal mahkemede, hakkındaki mali yolsuzluk ve seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yapıldığı suçlamalarını kabul ederek savcılıkla anlaşma yoluna gitmişti. Cohen’in itirafları henüz Rusya olayına uzanmadı ancak özellikle Trump’ın ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels’e susması için para ödenmesi yönündeki itirafın somut sonuçları olacağı belirtiliyor.

ABD basını artık Trump’ın azlini konuşuyor: ‘Nixon’ı deviren Watergate’den daha beter’

Trump’ın avukatı itirafçı oldu: ABD Başkanı, ‘Birey 1’ kod adıyla resmen şüpheli

FBI’dan Trump’ın avukatına baskın: Belgelere el kondu

Porno yıldızı Stormy’nin dava açtığı Trump: Tehdit edildiğine inanmıyorum

SON HABERLER

Dolar 6 liranın üzerindeyken: Ünal’a göre kur atağı kararlılıkla bertaraf edildi

  AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, doların 6 liranın üzerinde işlem gördüğü sıralarda “Hazine ve maliyeden sorumlu bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve yüksek koordinasyonla bu kur atağı, bir millet mukavemetiyle birlikte bertaraf edildi” dedi. Kahramanmaraş Valiliği önünde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Ünal, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ‘önemine’ dikkat çekti ve “Sistem, yüksek […]

Almanların yüzde 71’i Türkiye’ye mali yardıma karşı

Almanya’da yapılan anket halkın yüzde 71’inin Türkiye’ye ekonomik yardım yapılmasına karşı olduğunu gösterdi. Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanı Adrea Nahles’in Türkiye’ye ekonomik krizde istikrarının bozulma riskine karşı mali yardım yapılması yönündeki teklifine hükümet şimdilik böyle bir uygulamanın sözkonusu olmayacağı yönünde yanıt vermişti. Die Welt gazetesinin Civey şirketine yaptırdığı bir ankette katılımcılara Nahles’in […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...