Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok’a altı ay yedi gün hapis

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı başsavcısı emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili paylaşımlarından ötürü yargılandığı davada altı ay yedi gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

Fotoğraf: DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Üçok’un sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin sorumlusunun dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar olduğunu iddia ettiği, bir internet sitesine verdiği söyleşide de komuta kademesinin darbecilerle birlikte hareket ettiği yönünde algı oluşturmaya yönelik beyanda bulunduğu belirtildi.

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‘Üç yıla kadar hapis isteniyordu’

Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde üç yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Üçok duruşmaya katılmazken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve bakanlığın avukatları ile sanık Üçok’un avukatı duruşmada hazır bulundu.

‘İfade özgürlüğünü aştı’

Müşteki avukatları sanığın söylemlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirterek, cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık avukatı ise müvekkilinin kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

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Üçok’a Askeri Ceza Kanunu’nun 95/4’üncü maddesinde yer alan ‘astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket’ suçundan hapis cezası verildi.