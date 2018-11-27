Eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok ‘hipnoz davası’ndan beraat etti

Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı başsavcısı emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok, askeriyedeki ‘FETÖ’ soruşturmasında üç askerin ifadesini hipnozla alarak işkence yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına Üçok’un yanısıra davacı eski astsubaylar Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç’in avukatları katıldı.

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Kendisine ‘FETÖ/PDY’ üyeleri tarafından kumpas kurulduğunu belirten Üçok, “Raporu verenler, hazırlayanlar FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanıyor. Rapordaki beyanların doğru olduğunu kabul etmiyorum. Raporun içeriğinin doğru olduğunu kabul etmek mümkün değil” dedi.

2009 yılında ‘FETÖ’ ile mücadele için başlattığı soruşturmadan da bahseden emekli albay şunları söyledi: “2009’da FETÖ diye bir örgüt yoktu. Herkes cemaat olarak biliyordu. Sol örgütler hakkında herkes fikir sahibiydi ancak FETÖ hakkında kimsenin bilgisi yoktu. ‘Bir kişinin bilgisi var’ dediler. Van’dan Kayseri’ye geldi. O da FETÖ ile ilgili değil, diğer radikal örgütler ile ilgili olduğunu söyledi. Savcı, Adli Tıp Kurumu, kararı onaylayan ceza dairesinin bütün üyeleri şimdi FETÖ ile yargılanıyor.”

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‘Halen ölüm tehditleri alıyorum’

Üçok, ‘FETÖ’nün Hava Kuvvetleri imamı’ diye anılan Adil Öksüz’ün Kayseri’deki davaya müdahalede bulunduğunun da ‘ByLock’ yazışmalarına yansıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Adil Öksüz’den önceki Hava Kuvvetleri imamı olan B.K.’nin ‘ByLock’ yazışmalarında Adil Öksüz’ün bizzat bu dava için Kayseri’ye geldiğini, benim bu ‘hipnoz davası’ndan ceza almam için uğraştığı kayıtlara yansımıştır. FETÖ bütün kurumlarındaki güçlerini birleştirerek, bu davada kim varsa, hangi kurumda çalışıyorsa onları hapse attırdı. Hâlâ FETÖ tarafından ölüm tehditleri alıyorum.”

‘FETÖ’yle mücadele ettiği için söz konusu dava dosyasına konu olduğunu da belirten emekli albay şöyle devam etti: “Örgütün gerçek yüzünü ortaya çıkardım. Bu bir dava değildir. Bu davada kime bakarsanız bakın Fetullah’ı görürsünüz. Örgütün iç yüzünü ortaya koyduğum için kumpas kurdular. Tamamıyla kumpastan ibaret bir dava, kumpası yapanlar da şu an FETÖ’den yargılanıyor. Suçsuzum.”

Mahkeme heyeti, 17 Nisan 2012’de verilen hükmün iptaline ve Üçok’un ‘delil yetersizliğinden’ beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Üçok, 2009 yılında Kayseri’de ‘FETÖ’ye yönelik bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında üç astsubayın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın elektronik yazışma sistemine girdikleri ve bazı TSK personelini ‘Ergenekon’ üyesi göstermek için sahte emirler ürettikleri belirlendi.

Şüpheli astsubayların tutuklanmasından dokuz ay sonra Üçok, söz konusu soruşturma sırasında astsubaylara hipnozla işkence yapmakla suçlanarak tutuklandı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Üçok’a 7 Nisan 2012’de işkence suçundan yedi buçuk yıl hapis cezası verildi. Yargıtay 8’inci Ceza Dairesi de kararı onadı.

Başvuru üzerine Anayasa Mahkemesi yeniden yargılama kararı verdi. Bu sefer yerel mahkeme olayın Üçok’un askeri personel olduğu dönemde gerçekleştiği için dosyanın Askeri Yargıtay’a gönderilmesine hükmetti.

Üçok’un itirazı üzerine Yargıtay, yeniden yargılamada Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkili olduğuna karar vererek dosyayı geri gönderdi.