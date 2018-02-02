Eski aracını hurdaya çıkaran 10 bin lira ucuza yeni otomobil alacak

Maliye Bakanlığı 16 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaracaklara yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisine yönelik düzenleme yapıldığını açıkladı. Ayrıca yapılan düzenlemelerle sanayi üretimi yapan firmalara ciddi vergi indirimleri getiriliyor.

Maliye Bakanlığından yapılan bazı düzenlemelerle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

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Asgari ücretli vergi diliminden etkilenmiyor

– Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanacak. Böylece asgari ücrette ağustostan sonra düşüş yaşanmayacak. Böylece 2017’deki uygulama 2018’e de yayılmış oldu.

Otomobil ucuzlayacak

– İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10 bin lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanıyor. Bu indirim yeni otomobilin alımında doğrudan 10 bin lira ucuzlama demek. Türkiye’de 16 yaşından büyük 6 milyon araç olduğu tahmin ediliyor.

– Elektrikli araçların ÖTV’si diğerlerinin yüzde 25’i olacak.

Otomobilde vergi maliyeti düşürülüyor

– Yurtiçinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV imalatçıya iade edilebilecek. Bu uygulama firmalar için otomobilin maliyetinde düşüş anlamına geliyor.

Konut desteği artırılıyor

– Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20’den 25’e çıkarılıyor.

– Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20’den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselecek.

İşçi alacaklara vergi desteği

– İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlere 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek.

– İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak.

Makine alımına KDV yok

– Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getiriliyor. Böylece yatırım maliyetleri düşecek.

Ar-Ge’ye KDV teşviği

– Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getiriliyor.

Makine parkını çalıştırana vergi indirimi

– Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanıyor. Böylece sanayi şirketleri makinelerini işler tuttuğu sürece vergi indirimi alacak.

Kur farkı vergiye girmiyor

– Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Sanayi tesisi kurmaya KDV istisnası

– Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan; altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV istisnası kapsamına alınıyor.

– Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getirilmektedir.

İhracatta ÖTV riski azalıyor

– İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların müccbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilebilmesi imkanı sağlanmaktadır.