Eski AKP’li vekil: Gül, Gülen’i ziyarete gitti; Akif Beki organize etti

Eski AKP’li vekil Emin Şirin, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’i ziyaret ettiğini öne sürdü.

Gülen geçen yayınlanan bir söyleşisinde “Aralarında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile 50 milletvekilinin de olduğu binlerce kişi beni ziyarete geldi. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyabilir ama ben onları tanımıyorum” demişti.

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Gül de “Başbakanlığım, dışişleri bakanlığım ve cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır” sözleriyle Gülen’i yalanlamıştı.

Yıllar boyu Gülen’e yakınlığıyla bilinen yazar Fehmi Koru ise görüşmeyi yalanlayarak, “Böyle bir görüşme olsaydı kulağıma gelirdi; en başta kendisi bunu bana söyleme ihtiyacı duyardı” demişti.

‘Gül de ziyarete gitti Fethullah Gülen’i’

Sputnik’ten Yavuz Oğhan’a konuşan Şirin, o dönem evli olduğu, şu anda da tutuklu bulunan gazeteci Nazlı Ilıcak’la birlikte, gazeteci Akif Beki aracılığıyla Gülen’le görüştüğünü, aynı günlerde Gül’ün de bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Beki’nin kendisine “Bu Pensilvanya ziyaretini organize eden Nazlı hanımla birlikte Amerikada’yken gidip görmek ister misiniz” diye teklifte bulunduğunu dile getiren Şirin, “O sırada Kanal 7’nin Amerika temsilcisiydi. Burdan katiyen Akif Beki’nin Fetullahçı olduğu manası çıkmasın, aynı seyahatte bizle bulunan Abdullah Gül de ziyaret etti Fetullah Gülen’i ama o sıralarda Abdullah Gül’ün de resmi bir görevi yoktu” dedi.

‘Fehmi Koru doğru söylemiyor’

Gül’ün Gülen’le görüşmesinin 2000 yılında gerçekleştiğini söyleyen eski AKP’li vekil, “Zaman meselesi var benim bu bahsettiğim zaman Aralık 2000. Dolayısıyla o sırada hiçbir resmi görevi yoktu. Ama hiç gitmediği konusunda Fehmi bey doğru söylemiyor. ‘Hiç gitmedi’ derken her halde resmi görevde olduğu süreyi kastediyorlar” diye konuştu.