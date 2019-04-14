Eski AKP’li vekil: Demokratik olgunluk gelirken değil giderken belli olur

26. dönem AKP milletvekili ve 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ‘suça karışanlar için makamın ve mekileri korumanın bir korunma biçimi olduğunu’ söyledi ve “Demokratik olgunluk gelirken değil, giderken belli olur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Siyasetçilerin en yüksek makamları tereddütsüz bırakacak insanlardan seçilmesi gerektiğinin altını çizen Özdağ, Sözcü’ye verdiği söyleşisinde yerel seçimlerin üzerinden iki hafta geçtiğini ama hala İstanbul Belediye başkanının belli olmadığını vurguladı ve şöyle konuştu: “Bütün bir Türkiye’nin sandıkları bir günde sayılırken, İstanbul’da bir avuç sandığın 15 günde sayılamaması demokrasimiz adına da Türkiye adına da bir ayıptır. Demokrasilerde gelmenin de gitmenin de yolu bellidir. Her parti seçimle gelir, seçimle gider. Hatta gitmeyi bilmek bazen gelmekten çok daha değerlidir. Demokratik olgunluk gelirken değil, giderken belli olur. Şu son on beş günde demokratik bir olgunluğun gösterildiğini söylemek mümkün değil.”

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Özdağ’ın söyleşisinden bazı satırbaşları ise şöyle:

“Bu ülkede eğer siyasete bir saygınlık kazandırılacaksa siyasetçiler en yüksek makamları bile tereddütsüz bırakacak insanlar arasında seçilmelidir. Çünkü suça karışanlar için makam ve mevkilerini korumak aynı zamanda bir korunma biçimidir.

Bu seçim, partilerine oy veren bir çok seçmenin aslında mutlu olmadığını, uygun alternatifler gösterilmesi halinde rahatlıkla tercih değiştirebileceğini göstermiştir.

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Neredeyse artık rutin hale gelen ekonomik paketlerden de anlaşılacağı üzere Türkiye giderek derinleşen bir kriz yaşıyor. Önlenemeyen krizler çoğunlukla siyasi krize dönüşür. Sefaletin ezdiği bir halkın öfkesi karşısında hiç kimse duramaz.

İstanbul’u ne pahasına olursa olsun alalımın maliyeti İstanbul’u kaybetmenin maliyetinden yüksek olabilir. Hukukun işi hukuka bırakılarak gecikmeden Türkiye’nin gerçek gündemine dönülmelidir

Çok zor şartlarda bu ülkede hala demokrasinin var olduğunu gösterdikleri için iktidar her şeye rağmen muhalefete teşekkür etmeli. Seçimden hemen sonra bir Alman gazetesinin ‘Türkiye’de hala demokrasi varmış’ şeklindeki yayını muhalefetin demokrasinin varlığı/yokluğu için ne kadar önemli olduğunun göstergesi.”