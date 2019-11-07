Eski AKP’li hakimin HDP’li vekille yargı imtihanı

KEMAL GÖKTAŞ

Hakim olmadan önce AKP İzmir il yöneticisi olan hakim, 24 sanığın beraat ettiği olayda tutuklu eski milletvekili HDP’li Sebahat Tuncel’e verdiği mahkumiyet kararını, yargı paketine rağmen kaldırmadı. Hakim Serdal Çiçekliyurt, Tuncel’in avukatının reddi hakim talebinden sonra ise ‘ret kararını sehven verdiğini’ belirterek infazın durdurulmasına ve temyize gidilmesine karar verdi.

25 kişiden sadece Tuncel’e ceza

Sebahat Tuncel hakkında, milletvekili olduğu dönemde 23 Ekim 2012 tarihinde, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına dikkat çekmek için yapılan yürüyüş nedeniyle Büyükçekmece 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava boyunca mahkemedeki hakim değişiklikleri sonunda sekizinci duruşmada AKP’nin avukatlara tanıdığı sınav hakkı ile hakim olan Serdal Çiçekliyurt mahkemeye atandı.

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Çiçekliyurt, hakim olmadan önce İzmir’de avukattı ve AKP İzmir il yönetim kurulu üyesi ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısıydı. Aynı olayla ilgili birden fazla dava açıldı ve aynı dönemde milletvekili olan Levent Tüzel ve 24 kişi hakkında Büyükçekmece 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Buna rağmen Tuncel’in davasına bakan hakim Çiçekliyurt, Tuncel’e ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1’inci maddesi uyarınca beş ay hapis cezası verdi.

Yasaya rağmen ‘ret’

Halen cezaevinde bulunan Tuncel’in avukatı Ramazan Demir, yargı paketinin çıksasından sonra Tuncel için ceza aldığı dosya için temyiz ve infaz durdurma başvurusu yaptı. Ancak yasayla açık biçimde Sebahat Tuncel ile ilgili istinaf kararına karşı temyiz başvurusu yapma hakkı doğmuş olmasına rağmen Büyükçekmece 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi 31 Ekim’de talebi reddetti.

Bunun üzerine avukat Demir, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara itiraz etti ve hakimin reddini talep etti. Demir’in başvurusunda şöyle dendi: “Sebahat Tuncel mahkumiyet hükmü kuran hakim Serdal Çiçekliyurt, mahkeme hakimi olarak atanmadan önce İzmir’de avukat olup AKP İzmir il yönetim kurulu üyesi ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı görevini yürütmekteydi. Bu haliyle mahkeme hakimi müvekkilin mensubu olduğu BDP ve DBP partilerine karşı siyasi olarak faaliyet yürütmüş, müvekkilin siyasi rakibi olan, hatta hasmı sayılabilecek bir kişidir. Müvekkilin yargılandığı dosyasına bakması ile siyasi pozisyonu arasında üç-dört aylık bir zaman dilimi bulunmaktadır. Mahkeme hakiminin siyasi motivasyonundan arındığını beklemek için bir olgu bulunmamaktadır.”

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‘Sehven reddettim’

Avukat Demir, hakimin sanık Tuncel’e karşı beslediği siyasi husumetten dolayı diğer sanıkların beraat ettiği olayda mahkumiyet kararı verdiği ve yargı paketine rağmen temyiz ve infaz durdurma talebini reddettiğini savundu.

İtiraz üzerine hakim Çiçekliyurt, ‘önceki kararın sehven verildiğini’ belirterek aynı gün birkaç saat içinde bu talebi Bakırköy Ağır Ceza’ya göndermeden kendisi karara bağlayarak infaz durdurma ve temyiz talebinin kabulüne karar verdi.