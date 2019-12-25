Eski AKP’li hakime ‘müvekkilin siyasi rakibi’ diyen avukata soruşturma

KEMAL GÖKTAŞ

İstanbul başsavcılığı, cezaevindeki eski HDP’li vekil

Sebahat Tuncel’in avukatı Ramazan Demir hakkında ‘hakime hakaret’

iddiasıyla soruşturma açtı.

Avukat Demir, Tuncel’le aynı nedenden dolayı yargılananların beraat etmesine rağmen ceza veren ve ardından da yasa değişikliğini uygulamayarak dosyanın Yargıtay’a gitmesini engelleyen hakim için “Müvekkilin siyasi rakibi olan, hatta hasmı sayılabilecek bir kişidir” dediği için soruşturulacak.

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Eski AKP’li avukat

Sebahat Tuncel hakkında, milletvekili olduğu dönemde 23 Ekim 2012

tarihinde, cezaevlerindeki ölüm oruçlarına dikkat çekmek için yapılan yürüyüş nedeniyle Büyükçekmece 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde

dava açıldı. Davaya hakim olmadan önce AKP İzmir il yönetim kurulu

üyesi ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı olan eski avukat

Serdal Çiçekliyurt baktı.

Aynı olayla ilgili birden fazla dava açılmasına ve aynı dönemde

milletvekili olan Levent Tüzel ve 24 kişi hakkında Büyükçekmece 5’inci

Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı vermesine rağmen Çiçekliyurt,

Tuncel’e ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 32/1’inci maddesi’ uyarınca beş ay hapis cezası verdi.

Yasaya rağmen ‘ret’

Tuncel’in avukatı Ramazan Demir, yargı paketinin çıkmasından sonra

Tuncel adına ceza aldığı dosya için temyiz ve infaz durdurma başvurusu

yaptı.

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Ancak yasayla açık biçimde Sebahat Tuncel ile ilgili istinaf kararına karşı temyiz başvurusu yapma hakkı doğmuş olmasına rağmen, Büyükçekmece 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi 31 Ekim’de talebi reddetti.

Bunun üzerine avukat Demir, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara

itiraz etti ve hakimin reddini talep etti. Demir’in başvurusunda şöyle

dendi: “Sebahat Tuncel mahkumiyet hükmü kuran hakim Serdal Çiçekliyurt, mahkeme hakimi olarak atanmadan önce İzmir’de avukat olup AKP İzmir il yönetim kurulu üyesi ve seçim işlerinden sorumlu il başkan yardımcısı görevini yürütmekteydi. Bu haliyle mahkeme hakimi müvekkilin mensubu olduğu BDP ve DBP partilerine karşı siyasi olarak faaliyet yürütmüş, müvekkilin siyasi rakibi olan, hatta hasmı sayılabilecek bir kişidir. Müvekkilin yargılandığı dosyasına bakması ile siyasi pozisyonu arasında üç-dört aylık bir zaman dilimi bulunmaktadır. Mahkeme hakiminin siyasi motivasyonundan arındığını beklemek için bir olgu bulunmamaktadır.”

‘Sehven reddettim’

Avukat Demir, hakimin sanık Tuncel’e karşı beslediği siyasi husumetten dolayı diğer sanıkların beraat ettiği olayda mahkumiyet kararı verdiği ve yargı paketine rağmen temyiz ve infaz durdurma talebini reddettiğini savundu.

İtiraz üzerine hakim Çiçekliyurt, ‘önceki kararın sehven verildiğini’ belirterek aynı gün birkaç saat içinde bu talebi Bakırköy Ağır Ceza’ya göndermeden kendisi karara bağlayarak infaz durdurma ve temyiz talebinin kabulüne karar verdi.

Ancak Çiçekliyurt, avukat Demir hakkında dilekçelerinde kullandığı ifadeler nedeniyle şikayetçi oldu. Demir hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma açıldı.