Eski AKP’li Günay’dan partili vekillere ‘Hayır’ mektubu: Bu sonu belirsiz sürüklenişi siz önleyebilirsiniz

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili AKP milletvekillerine yazdığı mektupta şunları yazdı: “Türkiye’yi bu sonu belirsiz sürüklenişten siz, demokratik hukuk devletinin herkes için ne denli önemli ve vazgeçilmez olduğunu yaşayarak bilen, ‘gerçek’ Adalet ve Kalkınma Partililer önleyebilirsiniz.”

Mektubunda Türkiye’nin ilk kez bu kadar gergin ve kavgalı bir oylamaya gittiğini belirten Günay, şunları kaleme aldı “2012’ye kadar başkanlığın, hele ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ gibi, dünya hukuk literatüründe ciddiye alınması söz konusu olmayan, bizi evrensel hukuktan ve medeni dünyadan koparacak ‘Türk tipi’ garipliklerin adı bile geçmedi. Sadece Başbakanın değil, Bakanlar Kurulu’nun bile olmayacağı, halkın seçtiklerinin icrada görev alamayacağı, tüm yetkilerin tek başına ve sadece cumhurbaşkanında toplanacağı, cumhurbaşkanına da, -bugünkü gibi TBMM Başkanının değil- seçime bile girmemiş birinin vekalet edip onun yetkilerini kullanacağı, dünyada eşi olmayan bir model anayasa diye kabul ettirilmeye çalışılıyor.”

Getirilmek istenen sistemi savunmak için, ‘tek parti’ döneminden örnek ve mazeret arandığını söyleyen eski kültür bakanı, şu yorumda bulundu: “Cumhurbaşkanı sıfat ve makamının yüceliğinin farkında olmayanlar, devletin ve milletin temsilcisi olan tüm ülkenin başını ‘Reis’ diye isimlendirerek bir mahalle kavgasının taraflılığına mahkum etmek istiyor.”

AKP’li vekillere, “Türkiye’yi bu sonu belirsiz sürüklenişten siz, demokratik hukuk devletinin herkes için ne denli önemli ve vazgeçilmez olduğunu yaşayarak bilen, ‘gerçek’ Adalet ve Kalkınma Partililer önleyebilirsiniz” çağrısında bulunan Günay, mektubunu şöyle tamamladı: “Siz, geçmiş yıllarda dışlanmanın, ötekileştirilmenin, haksız suçlamalara ve kibirli bakışlara maruz kalmanın mağduriyetlerini yaşadınız. O nedenle hukukun, çoğulculuğun, insan haklarının, kuvvetler ayrılığına dayalı demokrasinin, herkes için ne denli önemli olduğunu yaşayarak biliyorsunuz. Dün size yapılmasının acılarını yüreğinizde yaşadığınız, haksızlığına isyan ettiğiniz hukuksuzlukların, ülkemizde kalıcı bir düzene dönüşmemesi, bu kez sizin demokrasiye cesaret ve kararlılıkla sahip çıkmanıza bağlı.”