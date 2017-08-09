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Eski AİHM yargıcı Türmen: ‘Tek tip kıyafet’ doğru değil, sözleşmelere aykırı

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen, ‘FETÖ’ sanıklarına tek tip kıyafet uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu savundu.

Fotoğraf: DHA

Darbe girişimine dair ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasının sanıklarından biri ‘Hero’ yazılı bir tişört giyerek mahkemeye gelmişti. Sanığın kıyafeti tepki çekerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘darbe girişimi anması’nda yaptığı konuşmada “Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbiseyle çıkaralım. Tek tip elbise” demişti.

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Çalışmalar kısa bir süre önce başlamış, kıyafetlerin renginin badem kurusu olacağı açıklanmıştı.

Erdoğan uygulamanın detayını, “Darbeciler tulum giyecek; diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek” sözleriyle anlatmıştı.

Fotoğraf: DHA

Birgün’den Uğur Şahin’e konuşan Türmen, adil yargılanma koşullarında suçlu ve suçsuzun eşit olduğunu söyledi.

Türmen şöyle devam etti: “Burada hem aşağılayıcı bir muamele, hem de masumluk karinesinin ihlali vardır. Bu doğru değildir, sözleşmelere aykırıdır.”

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