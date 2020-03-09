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Yaramazlara biraz batar!

Eski adalet bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti

Eski adalet bakanı Şevket Kazan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Youtube

Kazan’ın yarın ikindi namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.  

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Saadet Partisi’nden yapılan açıklamada, “Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazı yarın Hacı Bayram Veli Camii’nde kılınıp ardından Cebeci Asri Mezarlığına defnedilecektir” ifadelerine yer verildi.

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